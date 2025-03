Per l'Istat sostanzialmente stabile speranza di vita Umbria

In Umbria la speranza di vita alla nascita nel 2024 si è mantenuta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Ed è di 82 anni per gli uomini e di 85,9 per le donne. E' quanto emerge dagli indicatori demografici dell'Istat.

Gli uomini hanno fatto registrare un più 0,5 e mentre le donne sono rimaste stabili.

Sempre secondo l'Istat l'età media del parto sfiora i 33 anni, 32, 8 per l'esattezza. E il numero medio di figli per donna era di 1,13 nel 2022 e di 1,11 nel '23 e nel '24.

Nella regione il tasso di mortalità è stato calcolato in 12,4, nettamente superiore a quello di natalità, 5,5, che fa scendere il tasso di crescita naturale di poco meno sette punti percentuali.



