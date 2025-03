Indette le votazioni per l'elezione del rettore dell'Università degli studi di Perugia

L'Università degli studi di Perugia annuncia che, con decreto del decano, professor Ermanno Cardelli, sono state indette le votazioni per l'elezione del rettore per il sessennio 1 novembre 2025-31 ottobre 2031. Le votazioni si terranno secondo il seguente calendario: mercoledì 4 giugno 2025 prima votazione; martedì 17 giugno 2025 eventuale turno di ballottaggio.

Le candidature, indirizzate al decano, corredate da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e professionale, da un programma articolato sul tipo di gestione e sugli obiettivi e le strategie che il candidato si propone di realizzare per lo sviluppo dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e del trasferimento dei suoi risultati ai fini dell'accreditamento dell'ateneo in campo internazionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, al protocollo dell'Università degli studi di Perugia entro le ore 12.00 del 15 aprile 2025.

Il decreto contenente tutte le disposizioni elettorali, è consultabile all'albo on-line dell'Università degli Studi di Perugia alla sezione "avvisi", nonché sul sito web di Ateneo alla seguente pagina: https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali



