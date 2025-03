Confindustria Umbria organizza un viaggio a Expo Osaka 2025

Sono oltre 60 i partecipanti al viaggio imprenditoriale in Giappone organizzato da Confindustria Umbria in occasione di Expo 2025 a Osaka. Il viaggio, che si svolgerà dal 27 maggio al 4 giugno, rappresenta un'opportunità significativa - sottolinea Confindustria Umbria in una sua nota - per visitare l'Esposizione universale che ha come tema centrale "Progettare società future per le nostre vite".

Un evento globale che celebra l'innovazione, la sostenibilità e la collaborazione internazionale e in cui saranno presentate soluzioni all'avanguardia per affrontare le sfide contemporanee.

Durante il viaggio, i partecipanti avranno non solo la possibilità di creare occasioni di networking, ma anche di conoscere la cultura giapponese, comprendendo l'importanza della tradizione e dell'innovazione, elementi che caratterizzano il modo di fare business nel Paese. Oltre ad Osaka, il programma prevede anche ulteriori tappe nelle città di Kyoto e Tokyo.

"Sono certo che questo viaggio - afferma il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli - costituirà non soltanto un'opportunità per gli imprenditori associati di conoscere le tendenze emergenti e le nuove frontiere, ma sarà anche una bellissima esperienza per venire a contatto con una realtà che rappresenta una vetrina a livello globale per la promozione di idee e progetti innovativi. Uscire dai confini nazionali offre inoltre l'opportunità di apprendere da altre culture e mercati, arricchendo la propria visione imprenditoriale e stimolando la creatività".



