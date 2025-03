Bandecchi, sto dando una lezione a tutti i politici italiani

"Un lezione ai politici di Terni? Sto dando una lezione a tutti i politici italiani che si devono dare una sveglia. Come si arriva fin qua si va anche avanti.

Tutti pensavano che fosse finito il problema Bandecchi, per loro..., e invece è solo all'inizio": si è presentato così Stefano Bandecchi neo presidente della Provincia di Terni. "Con me la Provincia è cambiata, con me quella di Terni conta di più di ogni in Italia" ha sottolineato con i giornalisti a margine della sua proclamazione.

"Quando Cossiga diventò presidente della Repubblica - ha detto Bandecchi parlando del suo ruolo - il presidente della Repubblica non contava. Dopo di lui stabiliscono quello che si fa o non si fa in Italia".

Bandecchi si è anche soffermato sul ruolo della Provincia l'Ente "deve diventare più equilibrato e un Organo al servizio di tutti i Comuni". "Ha vinto questa logica, non della destra, della sinistra, di Alternativa popolare o di chi che sia" ha aggiunto.

Bandecchi ha quindi parlato di una Provincia "che deve stare più a disposizione di tutti". "Ha vinto il partito della buona volontà e del buon fare - ha aggiunto - e così sarà. Sarò garante di questo. I sindaci si riuniranno una volta al mese e decideranno realmente quali sono le esigenze. Vedremo di andare a fare le cose che servono".



