Bandecchi nuovo presidente Provincia Terni, 'è buona politica'

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, leader di Alternativa popolare, è il nuovo presidente della Provincia di Terni. "Questa non è una vittoria mia ma della buona politica e delle persone che hanno voglia di cambiare e di dare l'importanza giusta ai vari enti" ha detto prima della proclamazione.

A Perugia invece l'Ente sarà guidato da Massimiliano Presciutti, Pd, sindaco di Gualdo Tadino dal 2014.

A Terni Bandecchi ha superato i candidati del centrosinistra, Lorenzo Lucarelli sindaco di Narni, e del centrosinistra Roberta Tardani, Orvieto. Come già successo nella corsa al sindaco di Terni. Quando al primo turno ebbe la meglio sulla coalizione guidata dal Pd e poi nel ballottaggio sul candidato di Fratelli d'Italia.

"Senza voti di persone di destra e di sinistra non avrei vinto" ha detto ancora Bandecchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA