Renzi, chi parla bene di Meloni è per paragone con Salvini

"Chi parla bene della Meloni è perché la paragona a Salvini. Vi piace vincere facile...".

Matteo Renzi ha risposto così a una domanda dei giornalisti sulla leader del Governo. E lo ha fatto a Perugia dove ha presentato il suo libro "L'influencer".

"L'alternativa reale a Meloni come candidato - ha sostenuto Renzi - la vedremo con le elezioni tra due anni. Oggi le famiglie devono vedere se su bollette, stipendi, pensioni, sanità, le cose vanno meglio o peggio di quattro anni fa. Io penso che vadano peggio e se ci fosse qualcun altro sarebbe meglio. Quando mi dicono 'ma tu hai portato Draghi' rispondo bene, ci fosse oggi Draghi in Europa a gestire la situazione e invece non è così".



