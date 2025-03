Matteo Renzi ritiene che in Umbria "sia giusto fare un'operazione di chiarezza sui conti pubblici.

Specie della sanità". Lo ha detto rispondendo all'ANSA in occasione della presentazione del suo libro "L'influencer" alla Feltrinelli di Perugia.

"Vengo dalla Sicilia - ha detto ricordato - e sono rimasto sconvolto dalla malasanità di Renato Schifani. Penso che la presidente della Regione abbia voglia di mettere in chiaro i conti. Fa bene a farlo".



