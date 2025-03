Fermata per omicidio padre, allarme partito da medico

Era stata segnalata il 14 marzo scorso dalla figlia ora sottoposta a fermo per omicidio la morte in casa del padre. Al medico curante intervenuto, nell'appartamento la donna aveva riferito che il decesso era avvenuto la notte precedente. Il sanitario aveva però allertato i carabinieri che hanno avviato le indagini.

L'autopsia ha quindi fatto risalire la morte a circa un mese prima, tanto che il corpo era praticamente mummificato, e l'esame ha escluso che fosse avvenuta per cause naturali, mentre è stata ritenuta attribuibile - riferiscono gli investigatori - ad una azione violenta di "strozzamento".

Per la donna è stato quindi disposto il fermo ed è stata bloccata dai carabinieri presso una struttura ricettiva del posto dove alloggiava momentaneamente.



