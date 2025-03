Sindaca Perugia, Europa nata per farsi costruttore di pace

"L'Europa è nata dalle ferite della seconda guerra mondiale, è nata non per costruirsi come grande potenza militare, ma è nata per farsi costruttore di pace": lo ha sottolineato la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi intervenendo a Roma all'assemblea pubblica della Cgil dedicata a "Pace, lavoro, ambiente e diritti". "Un'Europa che non recupera il senso delle sue origini, è un'Europa che non ha futuro, perché chi non conosce il posto dove è nato, i dolori da cui è nato, non può perseguire una strada di futuro consapevole" ha sottolineato ancora.

"Più difficile, indubitabilmente, più difficile, ancora prima che dalle politiche c'è bisogno di tornare a pensarla, la pace - ha detto Ferdinandi -, di tornare a pensare in una dialettica articolata come questa, ma di tornare anche a pensare all'interno del fenomeno pace-guerra. Non è possibile che viviamo il tempo in cui la pace è il grande rimosso e in cui la guerra è il sottinteso politico di ogni pensiero. Se i valori in politica ormai vengono considerati come una belluria retorica, noi siamo in un momento veramente molto spaventoso, perché la politica è il più grande strumento che abbiamo per interpretare la realtà. E allora dobbiamo domandarci come mai la guerra in questo momento è l'oggetto di questo processo di assoluta normalizzazione, per cui è diventato un sottofondo del nostro quotidiano dove nessuno di noi, me compreso, fa i conti fino in fondo con i costi umani della guerra, con quegli storpiati e quelle vittime che l'armonia del mondo dimentica, di cui parlava Carpiti. Allora c'è bisogno di tornare a pensarla alla pace".





