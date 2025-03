Centrodestra occupa Assemblea Umbria anche nel finesettimana

Anche nel fine settimana i consiglieri regionali del centrodestra umbro resteranno giorno e notte nella sede dell'Assemblea legislativa occupata per protestare sulle modalità con le quali la maggioranza di centrosinistra ha attestato il deficit della sanità e contro la manovra finanziaria delineata per ripararlo che prevede un aumento delle aliquote. Protesta che va avanti da martedì scorso e che proseguirà "a oltranza".

"Siamo qui perché abbiamo chiesto degli atti che non ci sono stati dati e vogliamo far capire ai cittadini che questa manovra sarà devastante per le tasche degli umbri di tutti i ceti, per l'economia" ha detto all'ANSA la ex presidente e ora consigliera della Lega Donatella Tesei. "Questa manovra proprio non serve - ha aggiunto -, bisogna essere chiari. Bisogna andare al Tavolo del Mef (il primo aprile - ndr) con i numeri giusti e magari cominciare a negoziare da quello che è un dato certificato dalla società privata che loro hanno incaricato secondo la quale il disavanzo è di 34 milioni d'euro e non di 90. Senza che siano stati considerati il pay back sui dispositivi medici e altre risorse che possono essere ottenute concertando con il Governo e con le altre Regioni che si trovano tutte nelle stesse condizioni sulla sanità regionale e chiedere anche delle somme aggiuntive per mitigare tra l'altro gli aumenti salariali e del costo dell'energia che ci sono stati. Rivendicando quello che ho sempre fatto io - ha concluso Tesei -, maggiore risorse per l'Umbria dove c'è un numero elevato di anziani e di persone con disabilità".



