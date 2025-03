Camera commercio, Umbria prova a reinventarsi in innovazione

L'Umbria sta cercando di ridefinire il proprio futuro economico lungo le direttrici dell'innovazione e della sostenibilità. In sintesi, "prova a reinventarsi. L'innovazione non è ancora un sistema pienamente consolidato, ma il terreno è fertile". E' il quadro fornito dalla Camera di commercio regionale, secondo la quale i segnali positivi non mancano: crescita delle startup, investimenti in tecnologie 4.0, una nuova generazione di imprenditori e professionisti in ambito Stem. Ma restano differenze territoriali, ostacoli burocratici e la necessità di un ecosistema più integrato. In questo scenario, le istituzioni locali giocano un ruolo fondamentale: dalla Regione Umbria, regista dei fondi strutturali, alla Camera di commercio, che agisce da catalizzatore di servizi e strumenti operativi per le imprese, all'Università, fornitrice di competenze e leva di qualità, fino a una rete di altri attori rilevanti.

"Nel 2024 abbiamo assistito a un anno importante per l'ammodernamento del sistema produttivo umbro, grazie alla spinta della doppia transizione: digitale ed ecologica" ha commentato Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria. "Le imprese - ha aggiunto - hanno mostrato una crescente apertura all'adozione di nuove tecnologie e modelli sostenibili, con un protagonismo crescente delle nuove generazioni. Lavoriamo affinché queste energie trovino canali solidi di sviluppo. Il nostro compito, come Camera di Commercio, è quello di accompagnare questo processo, ma ripeto ancora una volta che serve un gioco di squadra con Regione, Università, imprese e corpi intermedi. Solo così l'innovazione diventa ecosistema".



