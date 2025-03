Sul sito Tgr il documentario su cento anni Università Stranieri

Dopo la proiezione in anteprima alla Sala dei Notari di Perugia, è disponibile sul sito della Tgr Umbria il documentario "Lo specchio del mondo", realizzato da Tgr Umbria e Rai Umbria e dedicato ai cento anni dell'Università per Stranieri di Perugia. Realizzato da Alessandro Buscemi e Ivano Porfiri, con Francesco Fiocchi che ha curato la parte tecnica, ripercorre un secolo di vita dell'Ateneo attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze.

In 33 minuti, le storie, i personaggi illustri che hanno frequentato le aule di Palazzo Gallenga, ma anche i momenti difficili e le ripartenze. Una "testimonianza del grande impegno della Tgr nel raccontare il territorio, incluse le sue eccellenze" sottolineano gli autori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA