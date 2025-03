Stefano Mazzoni nuovo presidente Fondazione Umbria Jazz

Stefano Mazzoni è il nuovo presidente della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz. Lo ha eletto l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio relativo al 2024.

Nella stessa occasione - si legge sul sito di Uj - è stato indicato il nuovo consiglio d'amministrazione, in carica per il prossimo quinquennio, composto da Stefano Mazzoni, presidente, Donatella Miliani, Fausto Palombelli, Luca Gatti e Daniele Moretti.

"Ringrazio il cda uscente per il lavoro svolto e i risultati ottenuti" ha detto Mazzoni. Il presidente ha sottolineato come "il merito di questo ottimo risultato va equamente suddiviso tra tutte le componenti della Fondazione Umbria Jazz: soci, dipendenti e collaboratori, collegio sindacale".



