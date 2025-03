Proietti, l'agricoltura è un asset fondamentale per l'Umbria

"Per noi l'agricoltura è un asset fondamentale per lo sviluppo di questa regione e questo non lo ricordiamo mai abbastanza": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti durante l'inaugurazione della 56/a edizione di Agriumbria dopo aver salutato il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida anche lui presente all'Umbriafiere di Bastia Umbra per il taglio del nastro.

Come "un grande momento di incontro e di festa con il mondo agricolo" ha definito il salone nazionale la presidente della Regione, la quale ha poi fatto i complimenti agli organizzatori e rivolgendosi ai veri protagonisti ha aggiunto: "Siete voi agricoltori che dobbiamo ringraziare perché con il vostro lavoro quotidiano difendete in Umbria l'economia, il paesaggio, l'alimentazione e il nostro stile di vita sano".

"Le istituzioni - ha concluso Proietti - devono lavore insieme per valorizzare e far crescere questo importante settore e noi chiederemo anche all'Europa di fare il suo ruolo con fondi importnati che noi dobbiamo essere capaci di intercettare e con riforme strutturali per semplificare l'attuazione di programmi e progetti europei".



