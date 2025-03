Lollobrigida,abbiamo messo l'agricoltura al centro del dibattito

"In 28 mesi abbiamo messo l'agricoltura al centro del dibattito e il nostro Governo ha voluto investire più di ogni altro con 11 miliardi di euro in 2 anni": così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida inaugurando la 56/a edizione di "Agriumbria". "Ci sono posti dove si deve andare e posti dove invece vuoi andare e uno di questo è Agriumbria" ha commentato parlando del salone nazionale dell'agricoltura, della zootecnia e dell'alimentazione che si svolge fino a domenica all'Umbriafiere di Bastia Umbra.

"Abbiamo un settore a cui l'Italia deve tanto - ha affermato il ministro - ma fino a tre anni fa dovevamo giocare in difesa spiegando che l'agricoltore non era un nemico della sostenibilità e dell'ambiente".

Lollobrigida ha quindi ricordato gli investimenti. "Sono 400 i milioni del Pnrr - ha detto - investiti in macchine agricole e 270 milioni per le macchine tradizionali, ma ora pensiamo già a 600 milioni ulteriori. Senza dimenticare i 2 miliardi e 600 milioni di euro per le filiere".

Lollobrigida ha inoltre ricordato che il Governo "ha investito in energia solare e pulita" e che "ha prodotto più energia grazie agli agricoltori".

Il ministro in conclusione ha evidenziato i risultati "ottenuti anche in Europa grazie al cambio di prospettiva e visto il peso specifico maggiore che l'Italia ha rispetto al passato".



