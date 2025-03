Lollobrigida, la guerra dei dazi è una follia

"La guerra dei dazi è una follia che non serve a nessuno e bisogna evitare la guerra commerciale": lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante l'inaugurazione della 56/a edizione di Agriumbria.

"Stiamo lavorando insieme all'Unione europea - ha sottolineato - perché la delega sulle trattative commerciali è interamente affidata a questa, per abbassare i toni e per avere un rapporto non muscolare di scontro che porta solo a guerre commerciali che danneggiano tutti".



