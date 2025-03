A mezzo secolo dalla maturità tornano sugli stessi banchi

La campanella è tornata a suonare dopo 50 anni dall'esame di maturità del 1975: le studentesse di allora hanno provato l'emozione del ritorno in classe sugli stessi banchi di scuola di mezzo secolo fa. Una storia che ha per protagoniste ex alunne di una sezione della scuola magistrale presso l'istituto San Francesco di Sales di Città di Castello, tutte donne, proprio alla vigilia della ammissione dei maschi prevista dall'anno successivo.

Emozione, sorrisi di gioia e qualche lacrima per tutte loro subito dopo l'appello in classe del dirigente scolastico, Simone Polchi, che si è prestato ben volentieri a rappresentare gli insegnanti di allora in questa originale "rimpatriata" che si è conclusa ieri sera poi con la classica torta, all'insegna di aneddoti e ricordii.

"Ho accolto con grande piacere la classe. Dopo 50 anni - ha detto il professor Polchi all'ufficio sampa del Comune - abbiamo ripercorso insieme la storia della scuola e rivissuto l'emozione di rientrare in aula e respirare l'aria pura di un ambiente inimitabile per umanità e attenzione. Ho visto signore piangere dall'emozione anche solo per aver risalito le famose scale che conducono ai piano. Ringrazio Thea Benedetti (già funzionario del Comune di Città di Castello) e Daniela Tofani, promotrici di questa iniziativa, per l'opportunità e saluto tutte con grande affetto", ha concluso il dirigente scolastico del liceo europeo San Francesco di Sales.



