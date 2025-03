I consultori Usl Umbria 2 sede di tirocinio professionale

I consultori dell'azienda Usl Umbria 2, dal mese di giugno, saranno sede di tirocinio professionale per le studentesse del primo anno del corso di laurea in Ostetricia dell'Università degli studi di Perugia anno accademico 2025/2026. Il nuovo percorso formativo prenderà il via nelle sedi aziendali di Orvieto e di Foligno per poi ampliare l'offerta nelle altre sedi territoriali.

Nella giornata di giovedì le coordinatrici del corso di laurea, Marica Falini e Maria Valentina Bartolucci, si sono incontrate nel consultorio di Orvieto per la programmazione del tirocinio, l'assegnazione delle studentesse e l'identificazione dei tutor di tirocinio.

"La collaborazione tra i servizi consultoriali territoriali della Usl Umbria 2 con l'Università degli Studi di Perugia - afferma in una nota della Usl Alesia Longhi, responsabile dell'assistenza ostetrica dell'area Sud (provincia di Terni) dell'azienda sanitaria - è di grande valore in quanto rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dalle colleghe ostetriche all'interno di questi servizi". "Le nostre professioniste - prosegue Longhi - lavorano in equipe multidisciplinari e traducono nella pratica l'esigenza di integrazione sociosanitaria, secondo un modello sociale di salute e un modello di servizio basato su relazioni non direttive. Sono un fulcro fondamentale, tra i servizi di primo livello, per l'attività di promozione della salute intesa come azione tendente a promuovere competenza e consapevolezza delle persone e delle comunità al fine di aumentare la loro capacità di controllo sul proprio stato di salute".



