Campagna della Caritas Perugia per l'emergenza abitativa

Si propone di aiutare quasi 1.500 famiglie in emergenza abitativa la campagna raccolta fondi in calendario domenica 30 marzo, IV di Quaresima, in tutte le parrocchie della Chiesa perugino-pievese.

"Nell'anno del Giubileo della Speranza, credenti e non credenti, uomini e donne di buona volontà-generosità sono esortati ad aprire una porta di speranza a chi ne ha più bisogno" ha auspicato il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli. La campagna, dal titolo "C'è un problema grande come una casa. Facciamoci casa", è promossa dalle otto Diocesi dell'Umbria attraverso la delegazione Caritas regionale. Avviata all'inizio della Quaresima, proseguirà per tutto l'Anno giubilare come "opera segno" di speranza.

"La scelta di dedicare questa campagna all'emergenza abitativa - spiega don Briziarelli -, nasce dall'osservazione quotidiana del Centro di ascolto diocesano e di quelli parrocchiali che hanno visto divenire, nel tempo, questo problema 'il problema tra i problemi'. Nella nostra Diocesi su 3.804 famiglie accompagnate nell'ultimo anno, sono ben 1.471 quelle che vivono in emergenza abitativa e si rivolgono a noi per essere sostenute nei pagamenti di bollette, affitti, mutui, nella ricerca di affitti calmierati o spesso nella richiesta di essere accolti al Villaggio della Carità Sorella Provvidenza e nelle altre strutture di accoglienza".



