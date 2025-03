Sindaci di c.destra in piazza contro l'aumento delle tasse

Il Coordinamento dei sindaci di centrodestra e civici dell'Umbria ha organizzato una manifestazione pubblica per il prossimo primo aprile, alle ore 16.30 a Perugia davanti a Palazzo Cesaroni, dopo un incontro tra la Giunta regionale e Anci Umbria che si è svolto oggi per discutere del "prospettato aumento delle tasse".

"Le spiegazioni che ci ha fornito la Proietti - spiega il coordinamento in una nota - non sono convincenti. Alzare le tasse, basandosi su quelli che ad oggi sono solo dati non confermati e non ufficiali, è una scelta sbagliata che ricadrà sulle famiglie e sulle imprese del nostro territorio. Dopo i rincari energetici e la crescita dell'inflazione, l'aumento della pressione fiscale penalizzerà irrimediabilmente l'economia dei nostri paesi e delle nostre città. Al netto della sbandierata volontà di condivisione delle scelte, non c'è alcuna possibilità di dialogo e la Giunta regionale non intende modificare la propria scelta. Per il rispetto che dobbiamo ai nostri concittadini, abbiamo condiviso la necessità di una presa di posizione chiara, per indurre la presidente ad un confronto serio e su dati reali".



