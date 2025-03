Per la Provincia di Terni al voto 409 elettori di 33 Comuni

Sono 409 gli aventi diritto al voto, tra sindaci e consiglieri comunali dei 33 Comuni del territorio, per l'elezione di secondo grado del presidente della Provincia di Terni che si terrà domenica 30 marzo. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.00 nel seggio unico allestito nella sala del Consiglio provinciale in Viale della Stazione, 1 a Terni.

Ai sensi della legge 56/2014 sono eleggibili a presidente - spiega l'ente - i sindaci in carica alla data delle elezioni. I candidati, come noto, sono tre e a seguito del sorteggio effettuato dall'ufficio elettorale risultano in quest'ordine: Lorenzo Lucarelli (sindaco di Narni), Stefano Bandecchi (sindaco di Terni), Roberta Tardani (sindaco di Orvieto). Il voto è ponderato, ai sensi dei commi 33 e 34 dell'art. 1 della legge n.

56/2014, in base alle dimensioni degli enti cui appartengono gli amministratori votanti. Le schede per le votazioni sono quattro, una per ciascuna fascia di popolazione, ed hanno colori diversi a seconda delle fasce stesse: scheda azzurra "fascia A" (Comuni con popolazione fino 3.000 abitanti); scheda arancione "fascia B" (Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino 5.000 abitanti); scheda rossa "fascia D" (Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino 30.000 abitanti); scheda viola "fascia F" (Comuni con popolazione superiore a 100.000 fino 250.000 abitanti).

L'Ufficio elettorale ha come responsabile il segretario generale della Provincia, dott. Paolo Ricciarelli, che è anche responsabile del seggio elettorale. Tutte le informazioni relative alle elezioni si trovano sul sito web istituzionale della Provincia nell'apposita sezione "Elezioni provinciali 2025" https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/elezioni-provinc iali-20251



Riproduzione riservata © Copyright ANSA