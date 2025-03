Opposizioni in Consiglio regionale incontrano il prefetto

"Abbiamo avuto un'interlocuzione di oltre un'ora con il prefetto vicario di Perugia, che ringraziamo per la disponibilità, al quale abbiamo rappresentato tutte le preoccupazioni manifestate in questi giorni, a partire dal procurato allarme che le dichiarazioni della Giunta in merito ai bilanci sanitari regionali hanno generato nei cittadini in maniera del tutto immotivata": lo riferiscono - in una nota congiunta - i consiglieri regionali di opposizione.

"Abbiamo anche chiesto - aggiungono - che la minoranza venga messa nelle condizioni di esercitare il ruolo di vigilanza e controllo sull'operato della Giunta, cosa che questa maggioranza ci sta impedendo di fare rifiutandosi di consegnare i documenti che la società privata Kpmg avrebbe prodotto sui bilanci sanitari della Regione Umbria a spese dei cittadini per 165 mila euro e che sarebbero stati propedeutici alla delibera che sancisce l'aumento delle tasse per 322 milioni di euro ai danni di cittadini e imprese".

"Ciò che sta accadendo - continua la nota - rappresenta una violazione al Regolamento dell'Assemblea legislativa in merito al ruolo delle opposizioni, che hanno il dovere, prima ancora che il diritto, di essere messe nelle condizioni di lavorare.

Chi amministra ha l'obbligo di trasparenza non tanto nei confronti della minoranza, ma di tutti gli umbri.

L'atteggiamento della maggioranza è vergognoso e intendiamo andare fino in fondo, per questo continueremo a rimanere in Consiglio regionale fin tanto che non verrà fatta chiarezza".





