Opposizione, 'l'Umbria si salva solo con le loro dimissioni'

"L'Umbria si salva solo in un modo, con le loro dimissioni perché hanno la consapevolezza di aver detto il falso. Si può chiudere il bilancio 2024 in assoluto equilibrio ed anche con un avanzo di 14 milioni di euro, non c'è quindi pericolo di diffide e di commissariamento né tanto meno c'è bisogno di una manovra fiscale di 322 milioni": così Donatella Tesei (Umbria Civica/Tesei presidente) nella conferenza stampa indetta dai Gruppi di opposizione per rispondere a quella della Giunta regionale sui dati e numeri relativi al bilancio sanitario regionale.

"Già oggi andremo dal Prefetto e faremo quello che c'è da fare per l'accesso agli atti e chiederemo di vigilare su questi comportamenti" ha annunciato Tesei, affiancata dagli altri consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, la quale rispondendo alla "operazione verità 2.0" della Giunta regionale ha affermato: "Noi non facciamo nessuna operazione verità perché la verità è una. Anche se con le bugie sono state vinte le elezioni, quando si continua a dire il falso è grave soprattutto per chi ha responsabilità di governo".

La prima "bugia" per Tesei è quella di aver detto che il nome della società incaricata di certificare il bilancio della Regione (Kpmg) è scritto nella delibera di Giunta: "Questo nome non c'è quindi è stato dichiarato il falso, senza dimenticare il tema di quando è stato conferito ufficialmente l'incarico".

Tesei si è detta poi stupita di come "si può fare operazione falsa sapendo di farlo anche vista la relazione presentata e omessa nella parte che spiega invece come si possono recuperare le risorse".

"Durante la grande operazione verità della presidente Proietti - ha aggiunto Tesei - sono state proiettate slide in cui si parla del buco della sanità fatto dal mio governo in cinque anni, ma questo significa mistificare perché confondono il risultato delle aziende sanitarie con il bilancio sanitario e perché i nostri risultati di esercizio del sistema sanitario regionale sono stati tutti certificati dal Mef. Ci hanno raccontato che il disavanzo è iniziato dal 2019 ma le aziende umbre erano in disavanzo da anni prima. C'è sì un disavanzo e che ha bisogno di riforme strutturali ma che avevamo iniziato a fare e siamo potuti partire solo finito il Covid".

Tesei, partendo proprio da quanto descritto dal documento di "prime evidenze" della società incaricata dalla Giunta e secondo l'ex presidente "volutamente omessa dalla Proietti in conferenza stampa", ha successivamente illustrato dove e come si possono trovare i soldi.

Partendo dai 90 milioni certificati di "buco" (togliendo ai -243 milioni di euro i 153 milioni recuperabili con la Gestione sanitaria accentrata), secondo Tesei il conto fatto dalla Giunta regionale "omette i 23 milioni del payback farmaceutico e la quota di 33 milioni per altre premialità accantonate come indicato invece dall'estratto della relazione di Kpmg". "La vera unica operazione di verità è quella che viene quindi dalle loro stesse fonti" ha inoltre commentato.

Ma per Tesei il bilancio "si potrebbe chiudere addirittura con un avanzo di 14 milioni di euro se a questi si aggiungono i 48 milioni del payback dispositivi medici grazie al decreto legge del 30 marzo 2023 come contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici".

"Tutte cifre caricate e già a bilancio dello Stato" ha aggiunto.

"Nonostante questo - ha proseguito Tesei - la Giunta aumenta le tasse, con una manovra totale di 322 milioni di euro, e non per finanziare la sanità. Una manovra straordinaria di aumento di imposizioni fiscali che in 5 anni non ci siamo mai sognati di fare. Noi siamo stati trasparenti, corretti e misurati e non abbiamo mai sparato numeri nemmeno sulla sanità che invece abbiamo preso in mano non scordiamocelo dopo sanitopoli. Invece nella loro fantomatica operazione verità ne abbiamo sentite tante con numeri dati più ambigui di quelli per giocare all'otto".

Altra "bugia" per Tesei è quella dei tagli del governo per giustificare la manovra: "Io ho sempre fatto un lavoro serio di interlocuzioni con ministri e conferenza regioni per chiudere sempre in equilibrio. Noi le risorse le abbiamo sempre trovate anche con accordi importanti con il governo Meloni e siamo stati capaci di farlo per raggiungere sempre equilibri di bilancio".

"La sanità umbra - ha concluso Tesei ricordando anche che oggi risultano commissariate solo due regioni - può quindi chiudere i conti in equilibrio e non c'è nessun presupposto per arrivare al commissariamento. Qui c'è solo inadeguatezza e malafede e per chi ha responsabilità di governo questo non se lo può permettere. Il vero coraggio è la capacità di gestione che la Giunta Proietti non ha e quindi non rimangono che le dimissioni".



