Concluso il restauro della Fontana dei Tre leoni ad Assisi

Sono stati completatati i lavori di restauro della Fontana dei Tre leoni, in piazza del Comune ad Assisi. Oggi, 27 marzo, sono stati rimossi il cantiere e lo speciale gazebo posto a protezione della stessa, restituendo allo sguardo di cittadini e turisti uno dei monumenti simbolo della città. Nei prossimi giorni verrà sistemato anche l'impianto elettrico interno alla fontana, che consentirà di far zampillare nuovamente l'acqua, poi l'opera sarà riconsegnata ufficialmente alla comunità.

L'intervento di riqualificazione, per un importo di oltre 60mila euro - spiega una nota del Comune - è stato possibile grazie all'Art bonus, incentivo fiscale che consente un credito d'imposta sulle erogazioni liberali destinate alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione della cultura e al rilancio del turismo.

Il restauro, avviato a novembre 2024, ha previsto una serie di operazioni specifiche: pulitura della fontana, rimozione del vecchio strato di impermeabilizzante in resina e delle stuccature esistenti, consolidamento del materiale lapideo, integrazione delle parti mancanti, ripristino dell'impermeabilizzazione della vasca e applicazione di una protezione finale con resine idonee. L'intervento è stato eseguito dalla società Tecnireco, specializzata in restauri di opere d'arte e monumenti, con la direzione tecnica di Sergio Fusetti. I lavori sono stati diretti dal Comune di Assisi.

"La Fontana dei Tre leoni - sottolinea Valter Stoppini, sindaco facente funzioni di Assisi - è ancora più bella, grazie a questa importante opera di restauro che ha risanato un simbolo importante della città. Ringraziamo quanti hanno reso possibile l'intervento, che conferma l'impegno del Comune di Assisi nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale".

Gli sponsor che hanno contributo alla riqualificazione della Fontana dei Tre Leoni di Assisi sono i seguenti: Brunello Cucinelli, Ciam, Refrigeneration Design, Fomap, Precision Mechanics, Manini Prefabricati, Molitoria Umbra, Nts Project, Grigi, Petrini, Polycart Spa, Scai, Sir Safety System e Spaccapanico.



