Ad Assisi il primo Festival dei beni comuni

Si è aperto ad Assisi il primo "Festival dell'amministrazione condivisa dei beni comuni", promosso da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e dipartimento di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia. Sono centinaia i rappresentanti di enti pubblici, terzo settore e studiosi arrivati da tutta Italia, coinvolti nelle attività previste fino a sabato 29, giorno finale del festival.

L'evento, innovativo e di respiro nazionale, ha al centro il rapporto tra cittadini ed istituzioni e le forme di collaborazione per la tutela del bene comune, anche attraverso lo strumento dei patti di collaborazione. L'evento di apertura del festival, a palazzo Monte Frumentario, ha visto la partecipazione del sindaco facente funzioni di Assisi, Valter Stoppini, della professoressa Alessandra Valastro (UniPg), del presidente dell'Anci Umbria Federico Gori e di Pasquale Bonasora, presidente di Labsus.

"Per la prima volta in Italia - ha detto Bonasora - gente proveniente da ogni regione si ritrova a riflettere sul valore della cura del bene comune attraverso il modello dell'amministrazione condivisa". Sul successo della partecipazione e sul valore dell'iniziativa, ha espresso soddisfazione Veronica Cavallucci, assessore alla Cultura del Comune di Assisi. "Questa è un'esperienza unica per la città e nel panorama nazionale. Per noi è l'occasione di raccontare quanto fatto in questi anni, dall'approvazione del regolamento fino alla sottoscrizione di sei patti di collaborazione che hanno permesso al Comune e insieme ad associazioni e singoli cittadini di riqualificare in maniera innovativa dei beni comuni".

Il sindaco Stoppini ha assicurato che "l'impegno dell'amministrazione non si esaurisce con questa giornata, anzi vogliamo continuare su questa strada. Accoglienza, partecipazione e cura degli spazi non possono che trovare qui ad Assisi il loro luogo naturale di sviluppo e consolidamento".

Il festival prevede vari appuntamenti, panel di confronto e gruppi di lavoro, che consentiranno di parlare anche dei modelli futuri di amministrazione condivisa. In questo contesto l'università, con il dipartimento di scienze politiche, fornisce un contributo all'evento: "Questo tema per noi è oggetto di studio, sta cambiando i paradigmi di costruzione delle politiche pubbliche, rilanciando un modello alternativo di modello del paese. Noi ci siamo anche come Master che lavora con i territori per consolidare queste reti".

Sull'importanza del "dialogo e della condivisione delle visioni che si hanno sui vari temi" si è espresso, nel suo intervento, il presidente di Anci Umbria Gori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA