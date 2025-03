Tesei, su esame conti sanità Umbria 'scenario inquietante'

La determina con la quale la Regione Umbria "ha affidato a una società privata" l'esame dei conti della sanità "è avvenuta esattamente il 25 di marzo mentre noi stavamo facendo l'occupazione del Consiglio regionale". A dirlo è stata Donatella Tesei, consigliera della Lega ed ex presidente della Giunta parlando con i giornalisti fuori da palazzo Donini. A suo avviso "questo è un fatto gravissimo perché apre uno scenario inquietante sia dal punto di vista dell'iter sia perché sono state messe a disposizione carte e atti sottoposti al massimo della riservatezza".

Con l'ex presidente la capogruppo di FdI Eleonora Pace, che ha mostrato una copia della determina, e i consiglieri Nilo Arcudi e Andrea Romizi.

L'esponente della Lega ha ricordato "le reiterate richieste" di avere "questo lavoro di cui si è sbandierato dall'inizio di marzo che in realtà non c'era e non ci è stato dato". "Oggi comprendiamo perché. Perché l'affidamento dell'incarico c'è stato solo il 25 marzo" ha aggiunto. "Come è stato possibile far accedere una società privata? Come ha fatto a fare il lavoro, e dove è, presupposto di una manovra straordinaria di aumento delle tasse per tutti i cittadini umbri. Che questa Regione non ha mai fatto. Noi non abbiamo mai aumentato un centesimo e raggiunto l'equilibrio nei conti della sanità" ha concluso Tesei.



