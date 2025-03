Pavanelli, gestione scellerata Giunta Tesei di sanità umbra

"Il sottosegretario Prisco prova goffamente a ribaltare la realtà, ma i fatti sono chiari e inconfutabili: la situazione della sanità umbra è il frutto di anni di gestione scellerata da parte della Giunta Tesei e del centrodestra": a sostenerlo è la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli. "Oggi, invece di assumersi le proprie responsabilità, Fratelli d'Italia tenta di mistificare la verità, attaccando la Giunta Proietti e cercando di scaricare sulle spalle dei cittadini il peso di un disastro di cui è unico responsabile" dice la parlamentare in una nota.

"La Giunta regionale, a differenza di Prisco e della sua propaganda - afferma ancora Pavanelli -, lavora con dati reali e certificati, persino dall'ex assessore di centrodestra, Coletto.

In ogni caso, qualsiasi decisione sarà condivisa e passerà dagli organi statali centrali. Oggi non è il tempo delle parole, ma quello della vergogna per chi ha devastato il sistema sanitario umbro. La Giunta Proietti, così come tutti i cittadini, è parte lesa di questa vicenda e non accetteremo che si provi a riscrivere la storia. Andremo fino in fondo, portando tutte le carte agli organi giudiziari affinché ogni responsabilità venga accertata e punita. Se Prisco e Fratelli d'Italia vogliono davvero difendere gli umbri, abbiano il coraggio di ammettere i loro errori invece di lanciare attacchi infondati per nascondere il fallimento della loro gestione".



