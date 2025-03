Notte in Aula Assemblea Umbria per consiglieri centrodestra

Hanno trascorso la notte nell'aula dell'Assemblea legislativa dell'Umbria i consiglieri regionali di centrodestra che martedì hanno deciso di occupare la sede per protestare sulla questione dei conti della sanità. Sui banchi sono rimasti la capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Eleonora Pace insieme ai consiglieri di Forza Italia Andrea Romizi, coordinatore umbro del partito, e Laura Pernazza ma anche l'ex presidente della Regione Donatella Tesei, ora consigliera leghista.

"Buongiorno da Palazzo Cesaroni" ha scritto Pace su Facebook. "Sono le 7 e tutto tace…la notte le avrà portato consiglio? Noi aspettiamo pazientemente i documenti che vogliamo" ha aggiunto.

I consiglieri di minoranza hanno annunciato che resteranno a oltranza nella sede dell'Assemblea finché non verranno loro forniti la "documentazione che certifica anzitutto l'affidamento a una ipotetica società 'terza' del report sulla sanità". "Poi - ha spiegato martedì Pace - vorremmo vedere se il documento è pronto perché la manovra finanziaria è stata costruita rispetto a un ipotetico buco di bilancio da questa certificato.

Oltretutto poiché si parla di buco di bilancio, di commissariamento e di rientro vorremmo vedere se ci sono documenti del Mef che certificano tutto ciò".

Nei giorni scorsi la Giunta regionale di centrosinistra guidata da Stefania Proietti ha preadottato una proposta di manovra economico finanziaria che prevede aumenti per alcune aliquote e per il bollo auto definendola "necessaria all'Umbria per evitare il commissariamento in sanità".



