Marchetti, fondi settore idrico è attenzione Lega territorio

"Due gli interventi previsti con il primo stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pniissi) in Umbria. Grazie all'impegno del ministro Salvini, arriveranno nella nostra regione oltre 14 milioni di euro per interventi di progettazione e realizzazione di interventi sugli acquedotti umbri. Il vicepremier e ministro segue da sempre con estrema attenzione il dossier e questo passo è l'ennesima conferma della grande attenzione che come Lega riserviamo alle reali istanze dei territori": lo dichiara il deputato della Lega e segretario del partito in Umbria Riccardo Augusto Marchetti.



