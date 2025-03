In Umbria due interventi per la sicurezza nel settore idrico

Sono due gli interventi in Umbria previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico con un finanziamento totale di oltre 14 milioni di euro. Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture.

Uno degli interventi riguardano Umbra Acque per il Sistema Alto Chiascio con il relining acquedotto e realizzazione nuovo accumulo per recupero energetico e miglioramento della distribuzione dell'acqua zona nord di Perugia.

L'altro - annuncia il Mit - coinvolge Umbra Acque e in particolare il Sistema Medio Tevere per il trattamento di acqua, relining acquedotto e realizzazione nuovo accumulo per razionalizzazione energetica ed idraulica della distribuzione.



