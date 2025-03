Giambartolomei, delibera verifica conti sanità dopo occupazione

"Il re è davvero nudo: solo questa notte, e solo grazie all'azione determinata dell'opposizione, che si è vista costretta a occupare il Consiglio regionale, è stata finalmente prodotta la delibera di affidamento alla società privata Kpmg. Un incarico dal costo incredibile di 135 mila euro oltre Iva, sui cui profili giuridici sto valutando ogni aspetto di legittimità": così Matteo Giambartolomei, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Questa delibera dimostra, senza ombra di dubbio, che i numeri diffusi nei giorni scorsi sono privi di fondamento e, peggio ancora, frutto di un disegno politico mirato a giustificare l'aumento delle tasse regionali" aggiunge.

Giambartolomei parla di "un'operazione costruita ad arte, che l'opposizione ha più volte denunciato come priva di basi reali". "Analogamente - prosegue - anche la paventata ipotesi di commissariamento della Regione è totalmente infondata, in quanto non supportata da alcun dato documentale verificabile. Sappiamo, infatti, che le interlocuzioni tra il Ministero e le Regioni in materia di bilanci non partiranno prima di aprile. Questa maggioranza sta applicando alla lettera il loro solito schema: aumentare le tasse subito per poi avere cinque anni di tempo per spendere le risorse e far dimenticare ai cittadini il peso fiscale imposto. Un metodo inaccettabile che Fratelli d'Italia continuerà a contrastare con forza".



