Democrazia sovrana sostiene proposta Primieri su turismo

Il coordinatore umbro di Democrazia sovrana popolare, Giuseppe Gasparri, sostiene "con entusiasmo l'esperimento proposto per il territorio ternano dal presidente di Dsp Terni Danilo Primieri". "Entrato lo scorso ottobre nel gruppo misto dell'assemblea cittadina sotto la bandiera di Dsp - si legge in una sua nota -, Primieri ha depositato il 24 marzo un atto di indirizzo, con cui propone la creazione di una piattaforma digitale locale, un'alternativa tutta umbra alle grandi piattaforme internazionali di prenotazione per le strutture ricettive. L'iniziativa mira a ridurre i costi molto alti del servizio a beneficio delle imprese turistiche, ed era parte del programma elettorale regionale del partito di Marco Rizzo". "L'esperimento che il consigliere Primieri sta cercando di far passare a Terni - commenta Gasparri - è un importante inizio. Auspichiamo che il comune ascolti le nostre proposte, perché più che di partito sono degli italiani che cercano di crescere e di far crescere il Paese". Il coordinatore ha inoltre annunciato che l'11 aprile inaugurerà la prima iniziativa territoriale di formazione politica del partito, "dalla quale nasceranno altre per una partecipazione diretta da parte dei cittadini". "Stiamo investendo sulle iniziative di formazione - ha spiegato - perché vogliamo che le persone partecipino ai processi politici, anche quelli che sembrano più distanti. Cominceremo a Foligno l'11 aprile, dove con l'ambasciatore Bruno Scapini e con lo scrittore ed analista Giacomo Gabellini parleremo di guerra e di geopolitica".

