Tesei posta film Verdone per ironizzare su Giunta e sanità

E' ricorsa anche a un frammento di uno dei film di Carlo Verdone, l'ex presidente umbra Donatella Tesei, Lega, per ironizzare su Facebook dopo le dichiarazioni in Assemblea legislativa dell'attuale governatrice Stefania Proietti, centrosinistra, sulle liste d'attesa in sanità.

Tesei ha infatti postato un video con le parole di Proietti.

In particolare nella parte in cui ricorda di avere assicurato in campagna elettorale "l'azzeramento dei 45 mila percorsi aperti".

L'ex presidente ha quindi unito un frammento del film di Verdone nel quale uno dei suoi personaggi all'uscita da una farmacia si rivolge alla nonna chiedendole: "mi hanno fatto un buono. Che vuol dire?".

"Ascoltate, è tutto surreale! Aveva promesso di azzerare le liste d'attesa sanitarie in 90 giorni, ma alla scadenza dei tre mesi sono addirittura raddoppiate. Ennesima promessa tradita da questa Giunta!" il commento scritto da Tesei per commentare il post.



