Su liste d'attesa è botta e risposta in Assemblea Umbria

La questione dello smaltimento delle liste d'attesa in sanità è stata al centro di un botta e risposta in Assemblea legislativa dell'Umbria tra l'opposizione di centrodestra e la presidente della Regione Stefania Proietti, che guida una colazione con centrosinistra e civici.

Nella parte dedicata alla trattazione delle interrogazioni a risposta immediata, la consigliera regionale di FdI Eleonora Pace ha illustrato un'interrogazione sottoscritta anche da tutti gli altri sette consiglieri dell'opposizione con la quale ha chiesto a Proietti "aggiornamenti circa il piano di abbattimento delle liste d'attesa". "I famosi cento giorni sono passati" ha detto. Ha quindi sostenuto che la stessa presidente Proietti specificò come i cento giorni partissero dall'insediamento della Giunta. "Ma rispetto alle liste di attesa - ha affermato Pace -, parafrasando un famoso film, mi pare di vedere una 'Presidente nel pallone'".

"Vorremmo sapere - ha proseguito - a che punto è il piano di abbattimento delle liste di attesa; vorremmo chiarimenti su quante di queste 36.600 prestazioni aggiuntive sono state affidate a strutture private, quindi a quelle pubbliche ed i rispettivi costi. Soprattutto chiediamo quali atti amministrativi sono stati adottati per formalizzare tale impegno. Vorremmo anche capire come il sistema sanitario pubblico possa farsi carico di un ulteriore 85 per cento di prestazioni, concludendo lo smaltimento entro la fine del mese di aprile 2025".

"Noi, in campagna elettorale - ha risposto Proietti - dicemmo di garantire in tre mesi lo smaltimento delle liste di attesa di quei 45mila percorsi aperti conteggiati nell'agosto 2024. Il riscontro è nelle persone e questo lo cominciamo ad avere grazie soprattutto ai nostri professionisti".



