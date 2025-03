Stava predisponendo la segnaletica l'operaio morto sull' A1

Aveva appena iniziato a predisporre la segnaletica per un cantiere stradale gestito da una impresa di Orvieto e relativo alle manutenzioni del tratto di autostrada A1 poco oltre lo svincolo di Orvieto in direzione Firenze l'operaio di 38 anni Umberto Rosito travolto da un autoarticolato che trasportava alimenti e morto sul colpo.

Inutili i soccorsi prestati all'uomo, originario di Corato (Bari), residente da anni ad Orvieto, sposato e padre di una bambina di tre anni.

Inizialmente era stato attivato anche l'elisoccorso ma poi l'intervento è stato annullato. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, intervenuti gli agenti della polizia stradale di Orvieto. Quanto successo è al vaglio della Procura di Terni.



