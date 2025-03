Ragazzi di 14 e 16 anni denunciati per rapina a un coetaneo

Due ragazzi di 14 e 16 anni sono stati denunciati dalla polizia in seguito a una rapina ai danni di un altro minorenne, avvenuta nei pressi di un centro commerciale a Corciano.

Il personale della polizia di Stato di Perugia è intervenuto sul posto dopo la segnalazione giunta al Numero unico di emergenza europeo-112.

Secondo quanto riferisce la questura, il ragazzo vittima della rapina, mentre camminava nei pressi dell'esercizio commerciale insieme ad un amico, è stato accerchiato da un gruppo di coetanei che lo hanno bloccato contro un muro per poi sfilargli da una borsa che aveva con sé il denaro in suo possesso.

Una volta che il gruppo si è allontanato, la vittima ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti, anche con l'aiuto delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato due dei presunti responsabili all'interno del centro commerciale.

Sottoposti a perquisizione, i due ragazzi sono stati trovati in possesso di un considerevole quantitativo di denaro contante, ritenuto probabile provento dell'attività illecita.

Accompagnati in questura, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per il reato di rapina aggravata in concorso. Sono in corso gli accertamenti investigativi finalizzati all'individuazione degli altri giovani coinvolti.



