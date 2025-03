Più sicurezza per Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi

La Basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, ha ritrovato sicurezza e bellezza. Dopo meno di due anni di interventi, si sono infatti conclusi i lavori di ripristino statico e miglioramento sismico della cupola, restituendo ai pellegrini uno dei luoghi più significativi della spiritualità francescana. Un evento speciale ha celebrato la fine del cantiere, con musica, riflessioni e la partecipazione di istituzioni e religiosi. "Si tratta dell'intervento più esteso e pervasivo dopo quello del 1832 - ha spiegato Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 -, esemplare per tempistiche e tecnologie adottate, che dimostra il nostro impegno nella tutela del patrimonio storico e spirituale". L'investimento complessivo è stato di 9,1 milioni di euro, finanziati dalla Struttura commissariale e destinati anche al restauro del campanile. Il cantiere, pur complesso, ha garantito la fruibilità della Basilica grazie all'uso di ponteggi mobili.

In particolare, i lavori sulla cupola del Vignola, realizzati con impalcature sospese fino a 65 metri d'altezza, hanno permesso l'operatività senza interrompere il flusso dei visitatori.

Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il ministro provinciale dei Frati Minori fra Francesco Piloni e numerosi esponenti delle istituzioni e del mondo culturale.

"La Porziuncola torna a risplendere - ha detto fra Piloni - e con essa il messaggio di pace, perdono e amore di San Francesco, oggi più che mai necessario". L'evento ha coinciso con due ricorrenze: l'annunciazione e l'anniversario della posa della prima pietra della Basilica nel 1569. A chiudere la giornata, i canti della Corale Porziuncola, diretta da fra Matteo Ferraldeschi.



