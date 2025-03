Pid-Next, proroga al 29 maggio per le candidature

La scadenza per presentare le domande di partecipazione al bando Pid-Next è stata prorogata al 29 maggio 2025. Il progetto, promosso da Unioncamere e finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha già coinvolto oltre 700 micro, piccole e medie imprese a livello nazionale.

In Umbria - riferisce la Camera di commercio - i dati raccolti dai Punti impresa digitale (Pid) rivelano trend significativi: il 69% delle imprese che hanno completato l'assessment Zoom 4.0 mostra un livello di digitalizzazione "specialista", il 36% delle aziende testate con Pid Cyber Check risulta vulnerabile ad attacchi phishing, il 46% delle imprese che hanno utilizzato Selfi 4.0 si colloca al livello "apprendista".

Pid-Next offre alle Mpmi servizi completamente gratuiti: First assessment digitale, ovvero analisi personalizzata dello stato di digitalizzazione; orientamento specializzato, con report con indicazioni su finanziamenti e partner tecnologici; formazione, con corsi su cybersecurity, cloud computing e intelligenza artificiale.

L'analisi territoriale evidenzia che in Umbria il 75% delle imprese necessita di formazione base su digitalizzazione, solo l'11% utilizza soluzioni di intelligenza artificiale, il 41% ha adottato strumenti di cybersecurity.

I dati dimostrano - spiega l'ente camerale - che le imprese umbre stanno compiendo importanti passi verso la digitalizzazione, ma persistono gap da colmare. Con Pid-Next viene messo a disposizione competenze e risorse per accelerare questo processo.

Le candidature sono aperte fino alle ore 16.00 del 29 maggio sulla piattaforma restart.infocamere.it. La Camera di commercio dell'Umbria offre supporto gratuito per la compilazione delle domande. Gli interessati possono scrivere all'indirizzo pid@umbria.camcom.it, o telefonare al numero 075 574 8213.





