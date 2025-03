De Luca, abbiamo visto cose inimmaginabili

"Abbiamo visto cose inimmaginabili. Tesei e la sua ex giunta che con il cartello in mano gridano e contestano la mancanza di riforme dopo tre mesi, quelle che loro non hanno fatto in 5 anni": così l'assessore regionale Thoma De Luca su Facebook. "Loro che parlano di rendite di posizione - aggiunge -, quelle che hanno difeso ogni santo giorno per cinque anni e che noi stiamo smantellando giorno dopo giorno. La cosa di più paradossale che abbia mai visto nella mia vita. Il mondo al contrario per citare il loro leader politico. La destra che ha portato le 4 aziende sanitarie a 243 milioni di perdite ed ha creato un buco di 90 milioni di disavanzo ci urla addosso - conclude De Luca - perché stiamo cercando di risolvere quello che hanno creato loro evitando danni ben peggiori".



