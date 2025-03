Auto: trofeo Fagioli riaccende i motori in vista del 60esimo

Inizia con un'autorevole serata marcata Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) la 60esima edizione consecutiva del Trofeo Luigi Fagioli. La rinnovata associazione che organizza una delle cronoscalate più ambìte, ora presieduta dal direttore di gara internazionale Fabrizio Fondacci, coinvolgerà soci, istituzioni (con Comune di Gubbio, Provincia di Perugia e Regione Umbria in prima fila), partner tecnici e commerciali e ospiti clou in una serata speciale che sarà foriera di grandi novità e segnerà il semaforo verde di tutto il lavoro e processo in vista appunto del prestigioso anniversario, molto sentito dalla ribattezzata Montecarlo delle Salite, così ricca di fascino, storia e richiamo internazionale.

Come lo scorso anno, il Trofeo Fagioli 2025 riporterà in Umbria la prima "finale" del Campionato Italiano Supersalita e dà appuntamento al 23-24 agosto per un nuovo evento ai livelli massimi di eccellenza organizzativa, logistica, promozionale e culturale fra sport, adrenalina, scoperta, natura e intrattenimento.

Numerose le iniziative che bollono in pentola e che coinvolgeranno l'intera città di Gubbio, con le prime novità che saranno svelate proprio in occasione della serata che ricompatterà tutte le forze che sostengono la manifestazione venerdì 28 marzo dalle ore 20.00 al Narciso Club, elegante locale che sorge nella vicina frazione di Cipolleto. "Per noi del Comitato - sottolinea il presidente Fondacci - quella di venerdì prossimo è una serata molto importante. Il manifesto stesso, tra passato (perché mai dimenticheremo il nostro passato) e rilancio ed evoluzione verso il futuro, porterà una ventata di novità nell'immagine della nostra amata gara. Il Trofeo Fagioli è un grande evento per la città e per tutta l'Umbria e ne coinvolge tante realtà fondamentali, fra l'altro accogliendone di nuove, con tante sorprese in vista di agosto e tanti ospiti che animeranno l'intera settimana della corsa, anche quest'anno inserita da ACI Sport nella massima serie tricolore della Supersalita. L'obiettivo sarà ancora una volta quello di confermarsi ai massimi livelli organizzativi e in termini di attrattiva, fascino e fruibilità per tutti, dai piloti protagonisti agli appassionati più lontani".



