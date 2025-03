Zuccarini, avvio lavori per svincolo San Giovanni Profiamma

"Partono finalmente i lavori relativi alla realizzazione del nuovo svincolo di San Giovanni Profiamma. In tutto ciò è opportuno evidenziare il ruolo decisivo svolto a livello ministeriale su interessamento personale del sindaco Stefano Zuccarini": lo sottolinea in una nota lo stesso Zuccarini, ricordando che "l'opera, attesa da tempo, è fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale della zona, si è concretizzata grazie al personale interessamento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha sollecitato l'avvio dei lavori".

"La questione - ricorda Zuccarini in una nota diffusa dal Comune - è stata portata all'attenzione del Ministero, su interessamento del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che ha lavorato con determinazione affinché il progetto ricevesse la necessaria attenzione e supporto istituzionale, trattandosi di un intervento strategico per il territorio, che contribuirà a decongestionare il traffico e a favorire lo sviluppo economico dell'area. In effetti, tale intervento è considerato risolutivo di tutte le problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza stradale sollevate dai cittadini, residenti, imprese, ed atteso da troppi anni dalla frazione di San Giovanni Profiamma. Si conferma quindi che la realizzazione dello svincolo è il risultato di un'importante sinergia e lavoro di squadra, che ha visto il Comune di Foligno in prima linea, nel richiedere l'opera, l'Anas comparto dell'Umbria e il Ministero delle Infrastrutture pronto a dare risposte concrete alle esigenze del territorio".



