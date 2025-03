Uil Umbria, scandaloso aumento aliquote da parte della Regione

Trova "scandaloso quello che sta succedendo oggi" il segretario umbro della Uil Maurizio Molinari che ha parlato degli aumenti delle aliquote fiscali annunciate dalla regione per fare fronte al deficit nei conti della sanità. "Abbiamo fatto una campagna elettorale sul cambiare le cose, parlare con la gente, stare in mezzo alla società civile e poi ci ritroviamo invece punto e a capo" ha sottolineato a Foligno parlando con i giornalisti a margine della tappa dell'iniziativa del sindacato per dire "No" ai lavoratori fantasma.

Molinari ha parlato anche dell'incontro tra Regione e sindacati. "Non lo considero un incontro - ha affermato - ma è stata una chiamata all'ultimo miglio per dirci che va in Commissione una delibera che non conoscevamo. Una notizia che ho appreso dai giornali".

"Sulla mia scrivania - ha detto ancora il segretario della Uil - mi sono trovato che aumentano le tasse in Umbria, prendo il telefono tutto arrabbiato e sono andato all'incontro ma ancora non avevo la delibera in mano. Oggi pomeriggio c'è una Commissione che parla esclusivamente di aumentare le tasse agli umbri e il sindacato ha appreso della delibera solo stamattina".

"Il sindacato - ha sostenuto ancora Molinari - non mette tappi all'orecchio e alla bocca. C'è un buco ed è normale che bisogna risanarlo. Sono però 15 anni che il sindacato chiede alla politica di mettere mano a un sistema sanitario che in Umbria è un colabrodo. E' una sanità sulla quale bisogna mettere le mani da tanto tempo e nessuno ha avuto il coraggio di farlo e oggi per mantenere quello che è attualmente alziamo le tasse ai cittadini. Noi non siamo in grado di accettare una proposta del genere perché l'Umbria e i lavoratori non se lo possono permettere. Perché siamo la regione meno pagata d'Italia".





