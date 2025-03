Sindaco, 2025 anno cruciale per la rinascita di Norcia

"La ricostruzione di Norcia procede con determinazione e il 2025 sarà un anno cruciale per restituire alla comunità luoghi simbolo della nostra storia": a dirlo all'ANSA è il sindaco, Giuliano Boccanera, sottolineando i progressi compiuti a otto anni e mezzo dal terremoto del 2016.

Tra le tappe ritenute più significative, la riapertura di Casa Bianconi, storico hotel attivo dal 1850. "Un mattone straordinariamente importante per la nostra comunità, per la promozione del turismo e per l'accoglienza", ha affermato il sindaco. La città umbra, che prima del sisma contava 3.700 posti letto, ne aveva perso quasi il 90%. "Oggi abbiamo superato i 1.200 posti letto - ha spiegato Boccanera - e molte strutture come b&b e agriturismi stanno riaprendo. Siamo sulla strada giusta e nei prossimi anni potremmo tornare ai numeri presisma".

Il 2025 segnerà anche la riapertura della Basilica di San Benedetto, simbolo del terremoto. "Non solo la Basilica, ma anche il teatro e il palazzo comunale torneranno alla nostra comunità, segnando un momento storico per la nostra identità", ha concluso il sindaco.



