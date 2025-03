Nuova cabina elettrica di E-Distribuzione a Pila di Perugia

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha concluso "con successo" le operazioni per l'attivazione di una nuova cabina a Pila, nel territorio comunale di Perugia, nell'ambito di un "importante" intervento che va a potenziare un'ampia porzione di sistema elettrico territoriale.

L'Enel spiega che i lavori, per i quali l'azienda elettrica ha compiuto un investimento "significativo", hanno visto i tecnici di E-Distribuzione realizzare un moderno impianto "cabina box", di piccole dimensioni ed integrata nel contesto ambientale, per aumentare la potenza a disposizione dell'area con benefici ambientali e di qualità del servizio.

La cabina e le linee interconnesse verranno messe in esercizio il 25 marzo, nel contesto di un sistema "magliato", cosiddetto in anello, e telegestito cosicché, in caso di disservizio a una linea, sarà possibile isolare il tratto di rete danneggiato per erogare elettricità dalle dorsali di riserva, cosiddette controalimentanti. Tutte le apparecchiature elettromeccaniche all'interno della cabina sono di ultima generazione - viene sottolineato -, progettate secondo i migliori standard tecnologici e ambientali. Durante l'esecuzione di tutte le attività un'attenzione particolare viene posta alla sostenibilità, all'innovazione e al decoro paesaggistico.

Sempre Enel spiega che l'intervento di attivazione deve svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiede un'interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per martedì 25 marzo, a partire dalle 8.30 con conclusione tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio: grazie a bypass da linee di riserva l'area del "fuori servizio" sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra strada della Torre, via Aurora Andrei, via del Girasole, strada Castel del Piano tra Pila e Bagnaia (pochi civici per ogni via). In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA