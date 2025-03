In Umbria Trebbiano vino più venduto da grande distribuzione

In Umbria è il Trebbiano il vino più venduto nella grande distribuzione. È uno dei dati che emergono dalle anticipazioni della ricerca "Circana per Vinitaly", la fiera in programma a Verona tra il 6 e il 9 aprile.

Dopo il Trebbiano, si piazzano il Prosecco, il Grechetto dell'Umbria, il Lambrusco e il Montepulciano.

Cinque vini che sempre secondo la ricerca di Circana rappresentano il 22,8 per cento del volume di vini venduti dalla grande distribuzione umbra.



