Attesi in 250 al Festival dell'Amministrazione condivisa

Sindaci, amministratori pubblici, rappresentanti del terzo settore ed esperti a confronto ad Assisi al primo "Festival dell'Amministrazione condivisa dei beni comuni", in programma dal 27 al 29 marzo a Palazzo Monte Frumentario. Attesi oltre 250 partecipanti da tutta Italia e numerosi relatori.

Si tratta di un evento di rilievo nazionale, finalizzato a sostenere nuove forme di collaborazione fra cittadini ed enti locali, favorendo lo sviluppo di una convivenza sempre più solidale. L'iniziativa è promossa da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia.

Il programma prevede il coinvolgimento di sindaci di grandi e piccole città, assessori, ricercatori, amministratori locali, sociologi, cittadini attivi, specialisti di partecipazione pubblica, chiamati a confrontarsi su tematiche di grande attualità. Si alterneranno panel di confronto, gruppi di lavoro e spunti di riflessione. Il tema è il futuro, a partire dalle tante esperienze che si sono diffuse in Italia grazie al modello di amministrazione condivisa e ai Patti di collaborazione, strumento con cui pubblica amministrazione e cittadini attivi concordano il necessario per la realizzazione di interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

"Siamo entusiasti - evidenzia Veronica Cavallucci, assessore alla cultura di Assisi - per la grande partecipazione al festival, con persone da tutta Italia, isole incluse. Un progetto importante, che vede la nostra città punto di riferimento nazionale e avanguardia sul tema dell'Amministrazione condivisa, nuovo modello culturale, politico e amministrativo per dare risposte più efficaci ai bisogni della comunità. Nel nostro Comune è stato, infatti, già adottato un Regolamento e sono stati sottoscritti diversi Patti di collaborazione con realtà del territorio, legati ad esempio a verde pubblico, accoglienza, manutenzioni, centri sportivi, spazi aggregativi e museali. Ospitando questo evento, ripartiamo con ancora più slancio e determinazione". L’iniziativa è promossa da Comune di Assisi, Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà e Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia, con la segreteria tecnica della cooperativa Fare, il patrocinio della Regione Umbria e di Anci Umbria. Si comincia il 27 marzo, alle 16.30, con l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali di Valter Stoppini, sindaco facente di Assisi, Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Federico Gori, presidente Anci Umbria, Giorgio Eduardo Montanari e Alessandra Valastro del dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia, Pasquale Bonasora, presidente di Labsus. Alle 17.30 primo panel su come è cambiata l’Italia, con Daniela Ciaffi vicepresidente Labsus, Matteo Lepore sindaco di Bologna, Paolo Pagliaro giornalista, Marianella Sclavi sociologa, Elena Tramelli, dirigente scolastica. Modera Gregorio Arena fondatore di Labsus. Alle ore 20 proiezione del docufilm “Un’altra idea di stare”, realizzato da Kaiti expansion e Frame at Work, con la regia di Fabio Fasulo, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Il 28 marzo, dalle ore 10 alle 13, gruppi di lavoro su patti di collaborazione e amministrazione condivisa. Alle 15 presentazione del Rapporto Labsus 2024 e alle 17.30 secondo panel sul ruolo dei Comuni per il futuro del Paese, con l’introduzione di Veronica Cavallucci, assessore alla cultura di Assisi e gli interventi di Stefano Arduini, direttore di Vita, Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, Alessandra Pioggia dell’Università di Perugia, Gianluca Salvatori, segretario generale Euricse, Elvira Zaccagnino, direttrice edizioni La Meridiana. Modera Pasquale Bonasora, presidente di Labsus. Alle ore 20 monologo teatrale “Digiunando davanti al mare”, drammaturgia Francesco Niccolini, per la regia Fabrizio Saccomanno, con Giuseppe Semeraro. Il 29 marzo, giornata conclusiva del festival con alle ore 10 l’assegnazione del premio “Patti di collaborazione e Amministrazione condivisa” riconoscimento per quei cittadini, movimenti, associazioni, comitati, amministratori pubblici quotidianamente impegnati nei Patti di collaborazione diffusi in tutta Italia. A seguire le conclusioni di tre giorni di confronto. Programma completo: https://www.labsus.org/festival-amministrazione-condivisa-beni-comuni/

