A Terni il Festival dell'editoria e giornalismo emergente

Proporrà incontri con grandi firme, talk e dibattiti su temi d'attualità il Festival di editoria e giornalismo emergente, Fege, in programma a Terni dal 27 al 30 marzo. Un evento voluto dal presidente Sauro Pellerucci per offrire ai giovani e alla comunità un'esperienza immersiva nel mondo del giornalismo. Prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado per offrire ai ragazzi strumenti di comprensione critica del mondo dell'informazione e della comunicazione.

"I giovani sono il nostro presente - sottolinea Pellerucci in una nota -, i protagonisti di un percorso di scoperta e riflessione sulla responsabilità della narrazione. Ho voluto fortemente che Fege aprisse le porte agli studenti, perché è fondamentale offrire loro strumenti concreti per comprendere al meglio il mondo della comunicazione e contrastare la disinformazione. Dare ai ragazzi la possibilità di ascoltare e interagire con grandi professionisti del settore significa investire su una nuova generazione più consapevole e responsabile".

Il programma dedicato agli studenti prevede lectio magistralis e talk con giornalisti ed esperti del settore, come il presidente dell'Ordine dei giornalisti Umbria Mino Lorusso, l'inviata di Report Rosamaria Aquino o Massimo Giletti, per stimolare un dibattito su temi di grande attualità che spaziano dalle fake news all'etica giornalistica.



