Cinghiale sul raccordo provoca un incidente a Magione

E' stato provocato presumibilmente dalla presenza di un cinghiale sulla carreggiata un incidente stradale fra due auto avvenuto nella notte fra sabato e domanica sul raccodo Perugia-Bettolle, in seguito al quale una donna è rimasta ferita.

E' sucesso intorno alle ore 3.00, tra le uscite di Magione e Mantignana.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco di Perugia, intervenuti sul posto da Perugia, l'incidente è stato provocato presumibilmente dall'investimento del cinghiale che stava tentando di attraversare la strada.

Due, come detto, le autovetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata. La conducente dell'auto ribaltata ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale per ulteriori accertamenti. Illesi gli occupanti dell'altra auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA