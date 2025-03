Verini, tragedia in miniera Morgnano è ferita ancora aperta

Il senatore del Pd Walter Verini è intervenuto presso il monumento ai minatori di Morgnano di Spoleto alla cerimonia per ricordare nella tragedia avvenuta 70 anni fa. "È stata una manifestazione intensa e commovente - ha spiegato -, con la comunità spoletina e le istituzioni strette intorno ai familiari, per ricordare una ferita ancora aperta ma anche per prendere un impegno. Basta con le morti sul lavoro".

"A Morgnano di Spoleto - ha detto Verini attraverso una nota - abbiamo preso parte al ricordo di 23 persone, 23 minatori che, settanta anni fa, morirono in una terribile tragedia in miniera".

"Proprio una settimana fa, alle acciaierie di Terni - ha ricordato Verini - è morto un ragazzo di ventisei anni, e ogni giorno in Italia è un bollettino di guerra. L'impegno allora, del governo, delle istituzioni a tutti i livelli, delle forze sociali, degli imprenditori è quello di creare le condizioni per un lavoro dignitoso, sicuro, che rispetti le persone e la loro dignità".



