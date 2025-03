Paola Fioroni, colpo inaccettabile a famiglie e imprese

"Un colpo inaccettabile alle famiglie e alle imprese umbre. La decisione della Giunta Regionale di centrosinistra di aumentare le imposte regionali Irpef, Irap e bollo auto per coprire un presunto debito sanitario di 243 milioni di euro è un atto irresponsabile e privo di alcuna giustificazione contabile": così la responsabile del Dipartimento Economia della Lega in Umbria, Paola Fioroni.

"In questi giorni abbiamo assistito ad un colpo di teatro - aggiunge -, con cifre che venivano sparate e poi modificate solo per giustificare l'attuale delibera di aumento imposte.

Un'operazione che danneggia cittadini e aziende solo per coprire scelte politiche discutibili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA